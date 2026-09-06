Зеленский встретил Уиткоффа и Кушнера в Киеве для переговоров

Зеленский встретил Уиткоффа и Кушнера в Киеве Зеленский встретил Уиткоффа и Кушнера в Киеве для переговоров

Москва6 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский встретил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киеве. Об этом пишет украинское издание УНИАН.

Ранее сообщалось, что американских переговорщиков встретили глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В субботу, 5 сентября, Уиткофф и Кушнер посетили Москву. Сначала у них был деловой обед со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а затем они отправились на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. После этого американские переговорщики отправились в Киев, по пути приземлились в Польше.