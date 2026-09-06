Москва6 сенВести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли на переговоры в Киев на поезде с символичным названием Peace Express (пер. с англ. – "Экспресс мира" – прим. ред.).
Американские переговорщики прибыли в украинскую столицу 6 сентября. На вокзале их встретил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Днем ранее, 5 сентября, Уиткофф и Кушнер находились в Москве. В Кремле их принимал президент России Владимир Путин. Темой переговоров было мирное урегулирование на Украине.