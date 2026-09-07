Уиткофф заявил о продвижении согласования трехсторонних переговоров по Украине Уиткофф: есть прогресс по планированию трехсторонних переговоров по Украине

Москва7 сен Вести.Американские переговорщики по итогам переговоров в Москве и Киеве смогли добиться прогресса по согласованию трехсторонних встреч по мирному урегулированию на Украине. Об этом рассказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

На своей странице в социальной сети X он подвел итоги поездки, которую совершил вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером. На выходных они встретились сначала с президентом России Владимиром Путиным, а затем поговорили с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Были достигнуты существенные успехи, включая продвижение в планировании дополнительных трехсторонних переговоров. Президент [США Дональд] Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить убийства и начать работу над прочным и долговечным миром пояснил Уиткофф

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также высказался о возобновлении трехсторонних консультаций по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он подтвердил, что Москва не исключает возможности вернуться к такому формату переговоров. Однако пока рано говорить о сроках и конкретных деталях таких встреч.