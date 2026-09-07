Уиткофф: Трамп прилагает все усилия для прочного мира между РФ и Украиной

Уиткофф заявил о стремлении Трампа добиться устойчивого мира на Украине Уиткофф: Трамп прилагает все усилия для прочного мира между РФ и Украиной

Москва7 сен Вести.Президент США Дональд Трамп стремится добиться прочного и долгосрочного мира между Россией и Украиной. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

В публикации в соцсети X Уиткофф отметил, что американская делегация посетила Россию и Украину для содействия дальнейшим переговорам по поручению Трампа.

Президент Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить кровопролитие и добиться прочного и стабильного мира написал он

По словам Уиткоффа, в ходе встреч был достигнут "существенный прогресс", в том числе в части трехсторонних переговоров.

5 сентября в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

6 сентября американские переговорщики прибыли в Киев. По данным украинских СМИ, переговоры проходили в несколько этапов, позднее к ним подключились представители Великобритании, Франции и Германии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не исключает возобновления трехстороннего формата переговоров. При этом он отметил, что о конкретных деталях таких встреч говорить преждевременно.