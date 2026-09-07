Песков назвал шагом к миру визиты Уиткоффа и Кушнера с Москву и Киев

Песков назвал визит Уиткоффа и Кушнера шагом к миру Песков назвал шагом к миру визиты Уиткоффа и Кушнера с Москву и Киев

Москва7 сен Вести.Визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа в Москву и Киев стали шагом в мирном направлении. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Безусловно, любые попытки более или менее эффективные - это один маленький шаг в сторону мира. И мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков сказал он, отвечая на вопрос, смогли ли визиты американских представителей приблизить мир

5 сентября Уиткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что разговор Путина и американских переговорщиков длился более трех часов и был содержательным. 6 сентября они посетили Киев и встретились с главой киевского режима Владимиром Зеленским.