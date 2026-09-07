РФ не исключает возобновления трехсторонних переговоров с США и Украиной

Песков высказался о возобновлении трехсторонних переговоров с США и Украиной РФ не исключает возобновления трехсторонних переговоров с США и Украиной

Москва7 сен Вести.Россия не исключает возобновления трехсторонних переговоров по вопросу украинского урегулирования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил в разговоре с журналистами, что о сроках и месте таких переговоров говорить пока рано.

Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявления из Киева. Господин [Джаред] Кушнер сделал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновления этого трехстороннего формата сказал Песков

Во время недавнего визита в Киев зять американского президента Джаред Кушнер выразил надежду на трехсторонний формат переговоров по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что во время визита в Москву услышал новые идеи по украинскому урегулированию, в переговорах сделан большой прогресс.