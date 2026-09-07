Кремль не исключает разговор Путина и Трампа по итогам визита Уиткоффа и Кушнера

Кремль не исключает разговор Путина и Трампа по итогам визита Уиткоффа и Кушнера Кремль не исключает разговор Путина и Трампа по итогам визита Уиткоффа и Кушнера

Москва7 сен Вести.Кремль своевременно сообщит, если российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут телефонный разговор по итогам визита переговорщиков из Соединенных Штатов в Москву и Киев. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор (Путина и Трампа - Прим. ред​​​.), и если он состоится отметил он в беседе с журналистами

Накануне представители США провели встречи в Киеве в рамках консультаций по урегулированию украинского конфликта.