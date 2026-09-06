Песков сообщил, что телефонный разговор Путина с Трампом пока не планируется

Песков не подтвердил планы о звонке Путина и Трампа после визита эмиссаров США Песков сообщил, что телефонный разговор Путина с Трампом пока не планируется

Москва6 сен Вести.В Кремле не подтвердили информацию о возможном телефонном разговоре президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в ближайшее время. Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в графике российского лидера такой контакт пока не значится.

Отвечая на вопрос журналистов о том, состоится ли беседа после завершения визита в Москву американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Пока нет ответил представитель Кремля

Ранее Уиткофф и Кушнер побывали в Москве и Киеве в рамках консультаций по урегулированию украинского конфликта. По итогам визитов спецпосланник президента США Уиткофф позитивно оценил результаты переговоров.