Песков: новых переговоров с Вашингтоном на уровне глав не было

Песков: новых контактов лидеров России и США не было Песков: новых переговоров с Вашингтоном на уровне глав не было

Москва28 авг Вести.После слов президента США Дональда Трампа о "хорошем разговоре" с российским лидером Владимиром Путиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новых контактов лидеров не было.

Ранее Трамп заявил журналистам, что Россия не планирует атаковать территорию стран НАТО, напомнив о хороших переговорах с Путиным​​​.

Никаких новых переговоров с Вашингтоном на уровне глав не было. Речь идет о прежних контактах сказал Песков журналистам

Также пресс-секретарь президента РФ заявил журналистам, что новых контактов глав государств пока не планируется.

Ранее Песков отметил, что на Западе наблюдается засилье страшилок о том, что Россия вынашивает планы по противостоянию с НАТО. Он подчеркнул, что это все выдумки.