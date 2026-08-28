Военкор Коц иронично отреагировал на слова Трампа о конфликте РФ и НАТО

Коц иронично прокомментировал заявление Трампа о конфликте России и НАТО Военкор Коц иронично отреагировал на слова Трампа о конфликте РФ и НАТО

Москва28 авг Вести.Военный корреспондент Александр Коц с иронией прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что у России нет планов нападать на НАТО.

В своем Telegram-канале военкор в шутку приписал к достижениям Трампа отсутствие у РФ планов по нападению на Альянс.

Трамп закончил еще одну войну!.. Очередная победа американской челночной дипломатии! написал Коц

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что страшилки Запада о планах России по противостоянию НАТО нереальны.