Москва28 авг Вести.Своим заявлением о том, что Россия не планирует нападать на страны Европы, президент США Дональд Трамп разоблачил теории ЕС о "российской угрозе", которые много лет раскручивались западной пропагандой. Таким мнением с ИС "Вести" поделился журналист Сергей Строкань.

Он добавил, что основные усилия европейцев были направлены на то, чтобы Трамп поддержал их антироссийскую политику.

На самом деле, Трамп этим своим движением проколол шарик "российская угроза", который надувался от встречи к встрече, от саммита к саммиту. Мюнхенская конференция задала тон в феврале. Потом был саммит НАТО. Мы помним, как постоянно, общаясь с Трампом, эмиссары из Европы и с Украины висли на руках, пытались его схватить за лацкан пиджака, буквально за ногу хватали. "Идите в ногу с нами, шагайте в одной шеренге!". Но Трамп в очередной раз показал, что он не пойдет в этом строю заявил Строкань

Ранее Трамп прокомментировал утверждения о якобы существующих планах РФ по нападению на Европу. По его словам, такие заявления являются беспочвенными.