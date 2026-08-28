На Украине признали, что угроза исходит от действий ЕС, а не от России Историк Гавришко: настоящий враг - вопиющая некомпетентность политиков ЕС

Москва28 авг Вести.После заявления президента США Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине стало понятно, что угроза исходит от действий ЕС, а не от Москвы, заявила украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.

Может быть, настоящий враг - это вопиющая некомпетентность политиков ЕС, а также их трогательная забота о том, чтобы производители оружия оставались неприлично богатыми написала она

Накануне Трамп в ходе брифинга заявил журналистам, что Путин не планирует атаковать страны НАТО.

У меня были хорошие переговоры с Путиным. Он не собирается нападать на территорию НАТО сказал глава Белого дома

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе наблюдается засилье страшилок о том, что Россия вынашивает планы по противостоянию с НАТО. Это все выдумки.