Москва28 авгВести.После заявления президента США Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине стало понятно, что угроза исходит от действий ЕС, а не от Москвы, заявила украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.
Может быть, настоящий враг - это вопиющая некомпетентность политиков ЕС, а также их трогательная забота о том, чтобы производители оружия оставались неприлично богатыминаписала она
Накануне Трамп в ходе брифинга заявил журналистам, что Путин не планирует атаковать страны НАТО.
У меня были хорошие переговоры с Путиным. Он не собирается нападать на территорию НАТОсказал глава Белого дома
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе наблюдается засилье страшилок о том, что Россия вынашивает планы по противостоянию с НАТО. Это все выдумки.