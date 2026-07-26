Французский историк заявил, что США и Европа спровоцировали Россию на конфликт Историк Тодд: США и Европа спровоцировали Россию на конфликт

Москва26 июл Вести.Французский историк и демограф Эммануэль Тодд выразил мнение, что США и европейские страны спровоцировали Россию на украинский конфликт. Свою позицию эксперт озвучил в интервью японскому изданию Courrier Japan.

[Президент РФ] Путин не несет никакой ответственности за нынешние глобальные потрясения. Соединенные Штаты и европейские страны спровоцировали Россию на украинской земле сказал историк

По его заявлению, Россия видит себя в оборонительной позиции, а настоящая проблема – в США. Тодд полагает, что американский президент Дональд Трамп является олицетворением нынешнего состояния США и пережитых Штатами трансформаций.

По мнению демографа, в настоящее время США ослаблены и неспособны выигрывать войны, а Ормузский пролив заблокирован, что создало вопрос жизни и смерти для Европы, Японии и других стран.

Ранее профессор Гленн Дисен выразил мнение, что Запад приближается к точке невозврата в отношениях с Россией.

В начале июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия остается открытой к диалогу со странами Европы. Вместе с тем, по его мнению, Евросоюз превращается в экономический и военный блок.