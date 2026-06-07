Историк назвал причины, почему РФ следует перейти к более жестким методам войны Историк Сидоров: РФ следует перейти к более жестким методам ведения войны

Москва7 июн Вести.Складывающаяся международная ситуация располагает к тому, чтобы Россия начала переход к более жестким методам ведения войны. Европейский союз находится в поисках своего будущего, а президент США Дональд Трамп распыляет свой фокус внимания на многочисленные, но главные для него задачи. Такое мнение историк-международник Андрей Сидоров высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Эксперт назвал показательным тот факт, что в начале июня нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях в отношении России – это означает, что целый ряд представителей Республиканской партии, мстя Трампу, перебежали на сторону демократов.

Мы сейчас имеем на посту президента Соединенных Штатов человека, у которого слишком много дел. У него такая повестка дня, такая программа, что он никак не может понять, где, собственно говоря, его главная сейчас задача. Он всех ввел в заблуждение, включая самого себя сказал Сидоров

Европейцы находятся в поиске и определении того, что будет представлять Европейский союз в скором времени. В частности, историк отметил предложение президента Финляндии Александра Стубба о расширении ЕС посредством включения Канады, а канцлер Германии Фридрих Мерц обозначил Сербии условие для вступления в европейское объединение.

Уже и Канаду можно принять в Европейский союз. Таким образом, вся эта Европа объединенная будет со всех сторон окружена Россией с Тихого океана и с Атлантики… Поэтому ситуация, на мой взгляд, в международном плане складывается достаточно удобно для того, чтобы перейти к более жестким методам ведения не боевых действий, а уже ведения войны подытожил Сидоров

Ранее американский аналитик заявил, что США активно подталкивают европейские государства к непосредственному вовлечению в конфликт на Украине. По его словам, так называемый мирный процесс является лишь ширмой, за которой Вашингтон наращивает эскалацию напряженности.