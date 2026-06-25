Депутат Журавлев: Европа уже готова воевать с РФ, но ей не хватает гарантий США

Депутат Журавлев рассказал, чего не хватает Европе в случае конфликта с Россией Депутат Журавлев: Европа уже готова воевать с РФ, но ей не хватает гарантий США

Москва25 июн Вести.Европа уже готова вступить в прямой конфликт с Россией, однако ей не хватает поддержки США и гарантий от президента Дональда Трампа, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев в интервью ИС "Вести".

Европа сейчас уже готова воевать с Россией. Они об этом неоднократно говорили. Она готова воевать. У них есть все, кроме одного – гарантий [американского лидера Дональда] Трампа вступления в войну в случае конфликта с Российской Федерацией. Этого у них нет сегодня. И это для них является катастрофичным. Они прекрасно все просчитали сказал депутат

Он добавил, что европейские страны не занимают консолидированную позицию по этому вопросу. Одни страны настроены воевать против России, другие готовы вступить в этот конфликт только в случае поддержки со стороны США.

Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев рассказал, что нацизм снова поднимает голову в Европе, а в Германии горячие головы грезят "четвертым рейхом".