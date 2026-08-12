Эксперт рассказал, почему европейцы не готовы воевать с РФ Килинкаров рассказал, почему у Европы нет шансов победить в войне с Россией

Москва12 авг Вести.Европа не готова к войне с Россией, потому что не обладает пониманием всех факторов, влияющих на исход военного конфликта. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Эксперт подчеркнул, что война – это не только физическая подготовка военных, но и тысячи других факторов, влияющих на ход военных действий.

Мы говорим: "Они собираются воевать". Да пусть собираются. Ну раз у них нет логики, представления, понимания всех этих процессов, я вас уверяю, у них нет шансов на то, чтобы победить. Ну просто нет. Потому что война – это не просто физическая подготовка солдата. Это еще стратегия, это математика, это расчет, это экономика, это ресурсы, это человеческие ресурсы, это психоэмоциональное состояние, это тысячи факторов, которые влияют на исход этой войны. Готова ли Европа сегодня воевать? Я считаю, что нет заявил Килинкаров

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что европейские страны открыто готовятся к войне с Россией и не скрывают этого.