Москва15 авг Вести.Недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что он намерен присвоить Ормузский пролив, кажутся шуткой. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Свое мнение он выразил в посте на своей странице в социальной сети X.

Президент США объявил о намерении провозгласить Ормузский пролив американской территорией. Это была шутка? написал Ульянов

Ранее Трамп объявил, что после того, как Вашингтон сокрушит Иран, Ормузский пролив станет частью территории США. Свое намерение он озвучил со сцены в Нью-Йорке во время одного из мероприятий.

Тегеран и Вашингтон регулярно заявляют о том, что Ормузский пролив находится под их полным контролем, отказываясь признавать влияние противоборствующих сил. Сложившееся неопределенное положение спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил с котом Шредингера.