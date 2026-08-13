Москва13 авг Вести.Неопределенная ситуация в Ормузском проливе напоминает кота Шредингера, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал отчет компании Barchart о падении трафика в Ормузском проливе на самый низкий уровень за три месяца, опубликованный на фоне противоречивых заявлений США и Ирана о контроле над проливом и судоходстве в нем.

Ормузский пролив Шредингера – "открыт" и "закрыт" одновременно написал Дмитриев в соцсети X

Кот Шредингера – мысленный эксперимент физика Эрвина Шредингера, сформулированный им в 1935 году для критики положений квантовой механики.

В ходе мысленного опыта Шредингер "поместил" кота в закрытый ящик с механизмом, который должен открыть колбу с синильной кислотой при распаде радиоактивного атома, что убьет животное.

Это событие может произойти в любой произвольный момент времени, однако до открытия ящика ученые не могут предугадать, погиб кот или нет. Из-за этого до вскрытия ящика кот будет одновременно жив и мертв, если рассматривать эту ситуацию с перспективы квантовой механики.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив. Позднее он допустил, что Вашингтон может продолжать контролировать пролив, и выразил уверенность, что Иран не сможет этому помешать.

Позднее иранская сторона опровергла заявления Вашингтона и сообщила, что сама полностью контролирует Ормузский пролив, а движение по нему судов без разрешения и контроля со стороны Вооруженных сил Ирана невозможно.