Москва13 авгВести.Неопределенная ситуация в Ормузском проливе напоминает кота Шредингера, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал отчет компании Barchart о падении трафика в Ормузском проливе на самый низкий уровень за три месяца, опубликованный на фоне противоречивых заявлений США и Ирана о контроле над проливом и судоходстве в нем.
Ормузский пролив Шредингера – "открыт" и "закрыт" одновременнонаписал Дмитриев в соцсети X
Кот Шредингера – мысленный эксперимент физика Эрвина Шредингера, сформулированный им в 1935 году для критики положений квантовой механики.
В ходе мысленного опыта Шредингер "поместил" кота в закрытый ящик с механизмом, который должен открыть колбу с синильной кислотой при распаде радиоактивного атома, что убьет животное.
Это событие может произойти в любой произвольный момент времени, однако до открытия ящика ученые не могут предугадать, погиб кот или нет. Из-за этого до вскрытия ящика кот будет одновременно жив и мертв, если рассматривать эту ситуацию с перспективы квантовой механики.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив. Позднее он допустил, что Вашингтон может продолжать контролировать пролив, и выразил уверенность, что Иран не сможет этому помешать.
Позднее иранская сторона опровергла заявления Вашингтона и сообщила, что сама полностью контролирует Ормузский пролив, а движение по нему судов без разрешения и контроля со стороны Вооруженных сил Ирана невозможно.