Косачев заявил, что у Трампа не бывает долгосрочных планов Косачев: у Трампа не бывает долгосрочных планов

Москва19 июн Вести.У президента США Дональда Трампа не бывает долгосрочных планов, он реагирует ситуативно. Таким мнением в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой поделился заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Он добавил, что, если Трамп продолжит попадать под влияние "традиционных" западных партнеров, США могут упустить шанс сыграть историческую роль.

Каких-то долгосрочных планов у него, как правило, не бывает. Он реагирует ситуативно. Иногда очень точно, иногда очень эффективно, иногда наоборот, ему приходится действовать в соответствии с развитием ситуации и плыть по течению. если он будет вновь попадать под влияние своих более традиционных западных партнеров из той же семерки, увы, тогда Соединенные Штаты Америки упустят реальный шанс сыграть действительно историческую роль уже в этом контексте, который у них по-прежнему сохраняется заявил Косачев

Ранее Косачев объяснил разницу в стилях ведения войны между РФ и Украиной. По его словам, в отличие от Киева, Москва не воюет с женщинами и детьми.