Профессор Лузянин: у Трампа нет стратегии в отношении РФ, есть только тактика

Профессор Лузянин рассказал об особом подходе Трампа к отношениям с РФ Профессор Лузянин: у Трампа нет стратегии в отношении РФ, есть только тактика

Москва31 июл Вести.Президент США Дональд Трамп нет имеет никакой стратегии действий в отношении РФ, у него есть только тактика. Такое мнение ИС "Вести" озвучил профессор МГИМО МИД РФ и НИУ ВШЭ Сергей Лузянин.

Он добавил, что такая тактика постоянно меняется в зависимости от множества факторов.

Самое главное, на российском треке, вот мое глубокое ощущение, может, я ошибаюсь, у Трампа не стратегии. У нее есть тактика ситуативная, она меняется, она варьируется, она зависит от внутренних, электоральных, от различных, но, по сути, нет стратегии заявил Лузянин

Он также рассказал, что Трамп не уважает концепцию послов в системе дипломатических отношений. Профессор заявил, что американский лидер любит отправлять своих близких людей: спецпосланника Стивена Уиткоффа и предпринимателя и своего зятя Джареда Кушнера.

Это связано с субъективностью Трампа. Похоже, что для него послы - это как бы такая экзотика. Посмотрите назначение послов в разных странах. Это отдельная тема, там иногда просто удивляешься. Для него вот Уиткофф, Кушнер, его друзья, родственники, значит разъезжают [по миру] заключил Лузянин

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Трамп может еще изменить свое отношение к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. По мнению Килинкарова, это может произойти после выборов в Конгресс в ноябре.