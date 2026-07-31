Москва31 июлВести.Президент США Дональд Трамп нет имеет никакой стратегии действий в отношении РФ, у него есть только тактика. Такое мнение ИС "Вести" озвучил профессор МГИМО МИД РФ и НИУ ВШЭ Сергей Лузянин.
Он добавил, что такая тактика постоянно меняется в зависимости от множества факторов.
Самое главное, на российском треке, вот мое глубокое ощущение, может, я ошибаюсь, у Трампа не стратегии. У нее есть тактика ситуативная, она меняется, она варьируется, она зависит от внутренних, электоральных, от различных, но, по сути, нет стратегиизаявил Лузянин
Он также рассказал, что Трамп не уважает концепцию послов в системе дипломатических отношений. Профессор заявил, что американский лидер любит отправлять своих близких людей: спецпосланника Стивена Уиткоффа и предпринимателя и своего зятя Джареда Кушнера.
Это связано с субъективностью Трампа. Похоже, что для него послы - это как бы такая экзотика. Посмотрите назначение послов в разных странах. Это отдельная тема, там иногда просто удивляешься. Для него вот Уиткофф, Кушнер, его друзья, родственники, значит разъезжают [по миру]заключил Лузянин
Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Трамп может еще изменить свое отношение к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. По мнению Килинкарова, это может произойти после выборов в Конгресс в ноябре.