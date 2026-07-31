Москва31 июл Вести.Истинное отношение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к главе киевского режима Владимиру Зеленскому станет понятно только после выборов в США. Об этом информационной службе "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Эксперт отметил, что атака Украины на иранское судно была лишь способом продемонстрировать лояльность и преданность на фоне европейцев перед поездкой главы киевского режима в Белый дом.

На самом деле для Дональда Трампа это не имеет абсолютно никакого значения. Более того, я думаю, он встретился с Зеленским больше исходя из своего интереса и ситуации, которая у него складывается внутри Соединенных Штатов Америки. Вообще на все, что сейчас происходит и все, что говорит и делает Трамп, надо смотреть через призму предстоящей, очень важной, конечно же, для Трампа, предвыборной кампании, этих самых промежуточных выборов заявил Килинкаров

По мнению Килинкарова, глава США для себя давно ответил на вопрос, кто такой Зеленский.

Я убежден в том, что отношение Трампа к Зеленскому нисколько не поменялось, как бы нас ни пытались в этом переубедить пропагандисты… Эта встреча с Зеленским, я думаю, это такой тактический маневр Трампа, связанный с предстоящей предвыборной кампанией. Он просто для себя решил, что Зеленский является информационным оружием. И раз он является информационным оружием, значит, нужно это оружие вырвать из рук глобалистов и взять как минимум в свои руки или повесить, по крайней мере, в Мар-а-Лаго где-нибудь на стеночку, пусть пока повисит, пока закончатся выборы в Соединенных Штатах Америки… Истинное отношение ко всему этому конфликту и к Зеленскому в частности мы увидим уже после завершения этой избирательной кампании сказал Килинкаров

25 июля в МИД Ирана заявили, что Украина атаковала торговое судно исламской республики в Каспийском море.