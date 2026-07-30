Бакланов заявил, что Трамп будет поступать только как ему хочется Бакланов: Трамп как захочет, так и сделает

Москва30 июл Вести.Для президента США Дональда Трампа единственным фактором, влияющим на принимаемые им решения, является его внутренний моральный закон, поэтому он будет поступать так, как захочет. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

Он уточнил, что внешние факторы, которые давят на американского президента крайне разобщены. Среди них он назвал внутриамериканскую оппозицию.

Я думаю, какого-то такого решающего фактора, который мог бы действительно очень серьезно видоизменить действия Трампа, нет. Они есть, с точки зрения оппозиции, с точки зрения разочарования людей, это все есть, но пока эти факторы достаточно разрозненные и не объединены. И они не могут серьезно повлиять на поведение Трампа. … А по поводу факторов, которые влияют на самого Трампа, он уже в каком-то интервью, по-моему, говорил, да, что его волнует только моральный закон внутри него самого. То есть, как он захочет, как захочет Трамп, так он и сделает рассказал Бакланов

Ранее Бакланов рассказал, как Иран влияет на положение Трампа внутри США. По его словам, ситуация для американского президента не является блестящей.