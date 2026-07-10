"Личный гонор": чем продиктовано отношение Трампа к конфликту на Украине Политолог Лукьянов: Трамп рассматривает все сквозь призму собственного интереса

Москва10 июл Вести.Президент США Дональд Трамп рассматривает все через призму собственного интереса, поэтому в конфликте на Украине он не выступает нейтральным посредником, а ищет для себя выгоды. Такое мнение выразил председатель Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Трамп всегда, везде и неизменно на своей стороне. Это человек, который рассматривает все вокруг происходящее сквозь призму собственного интереса, причем зачастую в предельно меркантилистском понимании отметил политолог

По его словам, посредничество американского лидера в украинском урегулировании диктуется "личным гонором". Он хочет завершить конфликт, потому что это его личная амбиция, считает Лукьянов.

Дело в том, что им (США. – Прим. ред.), в общем, достаточно все равно. Хотите воевать – воюйте. Хотите оружие купить – покупайте. Хотите с нами экономически взаимодействовать – давайте. А так, дело ваше. То есть получается, что Соединенные Штаты, в общем, на этом наживаются считает Лукьянов

Накануне в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре Трамп заявил о намерении передать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Однако, по словам политолога Алексея Ярошенко, возможная передача Киеву лицензии не изменит расстановки на поле боя.