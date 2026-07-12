Москва12 июл Вести.Президент США Дональд Трамп любит представлять себя в образе человека, решающего проблемы и помогающего тем, кто в этом нуждается и некоторые аспекты саммита НАТО, особенно по вопросам Украины, были направлены на именно на его создание. Об этом заявила ИС "Вести" старший научный сотрудник, директор отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities в США Дженнифер Кавана.

Она отметила, что в США больше не видно реального интереса или серьезных дискуссий о предоставлении Украине о поставке вооружения.

Кажется, Рубио (Марко – государственный секретарь США) говорил о помощи Украине в нанесении ударов вглубь российской территории. Полагаю, речь здесь идет главным образом об обмене разведданными, как и до сих пор. В США больше не видно реального интереса или серьезных дискуссий о предоставлении Украине томагавков или других дальнобойных ракет, особенно после того, как свои запасы сильно истощились из-за конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому вопрос по сути сводится к обмену разведданными, а это и так уже идет. Так что не ожидаю каких-либо существенных перемен сказала Кавана

Также она добавила, что администрация Белого дома прекрасно осознает риски эскалации и не хочет их повышать.

Она по-прежнему, в принципе, заинтересована в улучшении отношений с Россией и не желает предпринимать реальных шагов, которые могли бы поставить это под угрозу. На мой взгляд, то, что звучало в Анкаре, отчасти лишь риторика. Трампу нравится представать в образе человека, который решает проблемы и помогает тем, кто в этом нуждается. И я думаю, что определенные внешние аспекты саммита НАТО, особенно в том, что касается Украины, были нацелены именно на создание такого имиджа и не отражали реальные изменения в позиции или стратегии администрации выразила свое мнение старший научный сотрудник

Ранее сообщалось, что у Трампа не было долгосрочного плана войны с Ираном, вся его стратегия ограничивалась трехдневным "блицкригом". По мнению профессора кафедры востоковедения и африканистики РУДН, доктора исторических наук Владимира Белова, что несмотря на то, что США находились в тяжелой ситуации, они не могли себе позволить выглядеть проигравшими, поскольку это бы нанесло урон имиджу "непобедимой Америки".