У Трампа был только трехдневный план войны против Ирана, считает эксперт Эксперт Белов: Трамп не планировал войну с Ираном дольше трех дней

Москва21 апр Вести.У президента США Дональда Трампа не было долгосрочного плана войны с Ираном, вся его стратегия ограничивалась трехдневным "блицкригом". Такое мнение ИС "Вести" озвучил профессор кафедры востоковедения и африканистики РУДН, доктор исторических наук Владимир Белов.

Он добавил, что, хотя США находятся в тяжелой ситуации, американское руководство не может позволить себе выглядеть проигравшим в этом конфликте, потому что это нанесет урон имиджу "непобедимой Америки".

Трамп и его администрация, его команда не просчитали ситуацию дальше трех дней, то есть блицкрига. И понятно, что им нужно было провести сложные консультации со своими союзниками, партнерами и иными акторами международных отношений. Вместе с тем мы понимаем, что Вашингтон в этой ситуации, с одной стороны, должен соблюсти правила игры, то есть он не может проиграть. "Америка – великая страна", как заявляют сейчас и заявляли все прошлые президенты Соединенных Штатов Америки. "XXI век – это эра Америки". И поэтому в этой ситуации проигрывать Ирану Америка не просто не должна, но и не может объяснил Белов

Ранее сообщалось, что, несмотря на объявленную США блокаду Ормузского пролива, иранский танкер смог пройти в территориальные воды Исламской Республики.