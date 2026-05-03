Москва3 мая Вести.Президент США Дональд Трамп может в скором времени возобновить военные действия против Ирана. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" специалист по теории управления, политико-экономический аналитик Кямиль Аскерханов.

Он обратил внимание, что Белый дом направил уведомление Конгрессу США о завершении военной операции против Ирана 1 мая. Именно в этот день истекал срок, на протяжении которого Трамп мог вести боевые действия без одобрения законодателей.

Стоит отметить, конечно, это заявление Трампа по поводу прекращения войны. Тут нужно сделать сноску, что в данном случае это заявление было адресовано Конгрессу, которому он должен был бы сделать отчет, если бы война продолжалась дальше. То есть разрешение дальше надо было бы получать. Соответственно, если официальное заявление сделано, что [война] прекращена, значит через некоторое время ее всегда можно возобновить, и заново отчет пойдет по новой - 60 дней. Грубо говоря, он обнулил срок. Тем более, судя по тому, как идет наращивание группировки и поставок вооружений в этот регион, вполне возможно, что напряжение будет все еще продолжаться считает Аскерханов

Он также заявил, что третья мировая война уже началась, однако ведется в "гибридном варианте".