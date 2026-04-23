Востоковед Ибрагимов объяснил как Трамп может обойти американский закон Эксперт Ибрагимов: у Трампа будет еще 60 дней для войны без одобрения Конгресса

Москва23 апр Вести.По закону президент США может вести войну 60 дней без одобрения Конгресса. Президент США Дональд Трамп своим перемирием "обнулил" этот срок. Такое мнение ИС "Вести" озвучил преподаватель экономического факультета РУДН, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, политолог Фархад Ибрагимов.

Он добавил, что в понимании Трампа сейчас США боевые действия не ведут, а значит с 1 мая у него будет еще 60 дней на войну.

Дело в том, что он уже обнулил эти сроки еще в тот день, когда объявил о перемирии. Потому что сейчас военные действия Америка не ведет, и таким образом Трамп себя легитимизировал. … То есть, по большому счету, он себе перезапустил дедлайн. И когда он начнет войну, условно говоря, 28-го или 29 апреля или, может быть, 1 мая, пойдет новый отчет еще на 60 дней рассказал Ибрагимов

Ранее Трамп заявлял, что США воспользовались перемирием с Ираном для перевооружения. Сейчас к Персидскому заливу приближается уже третья американская авианосная группировка.

Востоковед Кирилл Семенов заявил, что у Европы нет альтернативы закупкам нефти через Ормузский пролив. Порты основных поставщиков топлива оказались заблокированы из-за войны.