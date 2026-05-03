Москва3 маяВести.Третья мировая война уже началась, сообщил ИС "Вести" специалист по теории управления, политико-экономический аналитик Кямиль Аскерханов.
Такое заявление он сделал в контексте конфликта на Ближнем Востоке.
Идет третья мировая [война], просто она гибридного типа. А война на Ближнем Востоке - это просто один из эпизодов этой большой войнысчитает Аскерханов
Ранее он заявил, что американский президент Дональд Трамп, объявивший Конгрессу США о завершении операции против Ирана, лишь "обнулил" срок войны, но не снизил напряжение. Эксперт ожидает, что боевые действия могут в скором времени возобновиться.