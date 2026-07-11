Москва11 июл Вести.Риторика президента США Дональда Трампа подрывает сплоченность НАТО и веру в незыблемость и надежность поддержки со стороны США, а также свидетельствует о глубоком расколе. Об этом заявила ИС "Вести" старший научный сотрудник, директор отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities в США Дженнифер Кавана.

Первые сутки саммита НАТО президент США Дональд Трамп перечислил свои претензии к Альянсу, угрожал Гренландии и заявил, что участие США в НАТО будет напрямую зависеть от ситуации с островом.

Расплывчато, но грозил вывести все войска из Европы, критиковал союзников по НАТО за отсутствие поддержки по Ирану и недостаточные расходы на оборону. Многие из угроз пока пустые слова. Я не жду, что Трамп выведет США из НАТО или попытается захватить Гренландию. Но европейцам все это крайне неприятно. Риторика подрывает сплоченность Альянса и веру в то, что поддержка со стороны Вашингтона столь же надежна и незыблема, как прежде. Полагаю, это свидетельствует о глубоком расколе. Трамп рассматривает НАТО как инструмент проецирования американской мощи и обеспечения доминирования США, тогда как для Европы НАТО - гарант собственной безопасности. Итоговое заявление подчеркивает единство, но на более глубоком уровне НАТО претерпело фундаментальные изменения и пути назад уже нет заявила она

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что единство стран – участниц НАТО в вопросе их отношения к возможной прямой конфронтации с Россией не выглядит незыблемым, поскольку Восточная Европа все чаще выступает против дальнейшего нагнетания напряженности. Также он отмели, что Венгрия и Польша в конфликте с РФ не заинтересованы.