Москва11 июл Вести.Начинает формироваться сеть оборонной промышленности независимой от США. Об этом заявила ИС "Вести" старший научный сотрудник, директор отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities в США Дженнифер Кавана.

Она отметила, многочисленные оборонные сделки, которые призваны купить поддержку США.

Есть несколько действительно интересных моментов. Один из них — многочисленные оборонные сделки, заключенные еще накануне саммита [НАТО в Анкаре] в рамках Форума оборонной промышленности. Многие из соглашений призваны купить поддержку США. Есть мнение, что, заключая контракты с американскими оборонными подрядчиками, европейцы смогут удержать Америку в орбите своих интересов, это своего рода взятка. В прошлом году такой взяткой стало увеличение расходов на оборону, в этом - контракты с американскими оборонными компаниями. Но мне кажется более интересными соглашения без участия Соединенных Штатов, сделки между самими европейскими странами, а также с участием турецких и азиатских, например, южнокорейских фирм. Начинает формироваться сеть оборонной промышленности независимой от США сказала эксперт

Ранее сообщалось, что риторика президента США Дональда Трампа подрывает сплоченность НАТО и веру в незыблемость и надежность поддержки со стороны США, а также свидетельствует о глубоком расколе. По словам Каваны, первые сутки саммита НАТО президент США Дональд Трамп перечислил свои претензии к альянсу, угрожал Гренландии и заявил, что участие США в НАТО будет напрямую зависеть от ситуации с островом.