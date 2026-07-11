"Они заявят о себе": в США заговорили о расколе в НАТО из-за России Аналитик Макгрегор: страны Восточной Европы не дадут развязать войну НАТО с РФ

Москва11 июл Вести.Единство стран – участниц НАТО в вопросе их отношения к возможной прямой конфронтации с Россией не выглядит незыблемым, поскольку страны Восточной Европы все чаще выступают против дальнейшего нагнетания напряженности.

Соответствующим мнением в эфире подкаста норвежского политолога Гленна Диесена на видеохостинге YouTube поделился бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Все предложения о выделении дополнительных средств, оборудования и других ресурсов киевскому режиму, который, по сути, уже находится на грани краха, — это попытки втянуть США в конфликт отметил аналитик

Однако Макгрегор также обратил внимание на то, что "есть и другие голоса, к которым стоит прислушаться".

Речь идет о венграх … словаках и даже поляках. Эти страны совершенно не заинтересованы в войне с Россией продолжил отставной полковник американской армии

По мнению Макгрегора, именно восточноевропейские страны могут стать главным препятствием для возможной дальнейшей конфронтации НАТО и РФ.

Просто взгляните на поляков … В последнее время они демонстрируют усталость от украинцев по ряду причин ... Ведь (в Киеве) чествовали тех, кто хотел уничтожить поляков и убил более 100 тысяч из них поделился мнением аналитик

Макгрегор считает, что влияние Польши, Словакии и Венгрии будет только усиливаться, поскольку эти страны "ближе к России" и имеют свои интересы в регионе

В какой-то момент они заявят о себе заключил эксперт

Ранее в интервью ИС "Вести" внук президента Франции (1959–1969 гг.) Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль заявил о попытке Североатлантического альянса втянуть Россию в прямой конфликт с блоком.