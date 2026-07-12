Москва12 июл Вести.До конца года возможны вспышки конфликта США и Ирана, которые будут сменяться затишьем и переговорами.

Об этом ИС "Вести" заявила старший научный сотрудник, директор отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities в США Дженнифер Кавана.

Она отметила, что обе стороны не заинтересованы в полномасштабной войне.

Полагаю, в обозримом будущем, возможно, до конца года нас ждет повторяющийся цикл — вспышки насилия и взаимные удары, сменяющиеся периодами переговоров или затишья. Ни США, ни Иран особо не заинтересованы в полномасштабной войне. Администрация Трампа прекрасно понимает, что ни один из имеющихся у нее военных вариантов не сулит ничего хорошего. Если бы они считали их удачными, уже пустили бы в ход. Поэтому, думаю, они прибегают к насилию и эпизодам жесткого военного давления, пытаясь улучшить переговорные позиции. Вряд ли сработает, по-моему, это довольно бессмысленно. Но такова ситуация, в которую администрация сама себя загнала, особенно с учетом меморандума о взаимопонимании, который так и не решил ни одной из глубинных проблем конфликта сказала Кавана

Эксперт заявила, что администрация Трампа пытается добиться недостижимой сделки, а из инструментов у нее только военные удары и безрезультатные переговоры.

Фактически он обрек нас на этот цикл, когда администрация пытается добиться сделки, недостижимой на практике, а в ее распоряжении остаются лишь безрезультатные переговоры, да военные удары. Иран же отчаянно стремится сохранить контроль над проливом, поэтому у него есть стимулы продолжать препятствовать судоходству, демонстрируя, что он сохраняет рычаги влияния. Впрочем, ситуация может измениться. Со временем контроль Ирана над Ормузским проливом станет менее значимым, поскольку страны станут диверсифицировать маршруты, постепенно отказываясь от использования этого пути. Таким образом, у рычагов влияния Ирана есть срок годности. И это, пожалуй, единственный фактор, способный хоть немного изменить расстановку сил в ближайшие полгода сообщила директор отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities

Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Иран выпустил четыре дрона, три из которых были сбиты, а один поразил палубу судна. По мнению Трампа, такой поступок – безрассудное нарушение соглашения о прекращении огня.