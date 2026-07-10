Москва10 июлВести.Президент США Дональд Трамп использует хитрый расчет и собственную интуицию, чтобы добиться своего. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой озвучил председатель Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
Это очень хороший способ - в голову оппонента или собеседника вложить мысль, которая вначале ему кажется безумной и абсурдной, а на седьмой раз он скажет: ну, может, и ничего. В этом смысле Трамп, конечно, очень любопытный персонаж. И я думаю, что в нем сочетается очень хитрый расчет и действительно хорошая интуиция, чутьесказал он
По мнению Лукьянова, то впечатление человека, который не может сдерживать эмоций, Трамп использует как инструмент.
Трамп очень своеобразный переговорщик, иногда он производит впечатление безумного человека, как минимум, совершенно не контролирующего свои эмоции. Но в значительной степени это играотметил он
Эксперт заметил, что показательными в этом смысле являются наблюдения бывшего советника Трампа Джона Болтона.
Когда он работал в первой администрации, то прямо при нем Трамп диктовал пост для соцсети и последнюю строчку попросил сделать прописными буквами. Обращаясь к Болтону, он спросил, мол, знаешь почему? А потом ответил: потому что это сводит их с ума. То есть это намеренное экзальтирование всех вокруг. Чтобы, с одной стороны, никто не расслаблялся, с другой стороны, никто толком не понимал, что это значит. Это осознанная тактикаподчеркнул политолог