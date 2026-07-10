Москва10 июл Вести.Президент США Дональд Трамп использует хитрый расчет и собственную интуицию, чтобы добиться своего. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой озвучил председатель Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Это очень хороший способ - в голову оппонента или собеседника вложить мысль, которая вначале ему кажется безумной и абсурдной, а на седьмой раз он скажет: ну, может, и ничего. В этом смысле Трамп, конечно, очень любопытный персонаж. И я думаю, что в нем сочетается очень хитрый расчет и действительно хорошая интуиция, чутье сказал он

По мнению Лукьянова, то впечатление человека, который не может сдерживать эмоций, Трамп использует как инструмент.

Трамп очень своеобразный переговорщик, иногда он производит впечатление безумного человека, как минимум, совершенно не контролирующего свои эмоции. Но в значительной степени это игра отметил он

Эксперт заметил, что показательными в этом смысле являются наблюдения бывшего советника Трампа Джона Болтона.