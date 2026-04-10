Москва10 апр Вести.Психическое состояние президента США Дональда Трампа отличается от большинства людей – он говорит противоречащие друг другу вещи, и это его хитрый замысел. Об этом президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин заявил в интервью ИС "Вести".

Трамп сложная личность, он необычный человек. его психическое состояние тоже необычное, отличается от большинства людей… Он говорит разные вещи, логически не связанные, даже противоречащие друг другу. Но за этим у него есть некий … хитрый план или какой-то замысел, иначе такой человек никогда бы не стал, во-первых, президентом Соединенных Штатов. А во-вторых, что еще более важно, не стал бы президентом Соединенных Штатов после четырехлетнего перерыва. Так что, безусловно, это фигура неординарная, как бы к нему ни относиться объяснил Дмитрий Тренин

Ранее американский президент Дональд Трамп в преддверии переговоров США и Ирана объявил о перезагрузке, равной которой по мощности еще не было в мире.