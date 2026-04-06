Москва6 апр Вести.Президент США Дональд Трамп начал всецело демонстрировать свою натуру шоумена. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил политолог Дмитрий Евстафьев.

Эксперт отметил, что США были настроены на "дерзкое" ведение войны на территории Ирана. При этом американский лидер сейчас делает упор на "показательные выступления".

Это ориентация на картинку. Вот мы долго обсуждали, кто такой Трамп-девелопер или шоумен. Я бы сказал, что первые 8 месяцев он был девелопер. А вот сейчас поперло вот это... шоуменство. Неважно, какие затраты, неважно какие жертвы, важна картинка казал он

Ранее Дональд Трамп заявил, что соглашение между Вашнгтоном и Тегераном возможно уже в понедельник, 6 апреля. По его словам, сейчас ведутся переговоры. Однако, если план снова провалится, то президент США допускает возможность "взорвать все и забрать нефть".