Москва10 апр Вести.В преддверии переговоров США и Ирана американский президент объявил о перезагрузке, равной которой по мощности еще не было в мире. При этом Дональд Трамп не привел каких-либо разъяснений или подробностей.

Самая мощная перезагрузка в мире!!! просто написал Трамп в соцсети Truth Social.

Перед отлетом на американо-иранские переговоры в Пакистан вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что рассчитывает на позитивный результат встречи. Находясь у трапа "борта №2", Вэнс подчеркнул, что США готовы протянуть руку Ирану, если увидят с его стороны добросовестный подход к переговорам.