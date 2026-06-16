Шахназаров о Трампе: он так искусно лжет и так искренне в это сам верит

Шахназаров рассказал о фантастической способности президента США Дональда Трампа Шахназаров о Трампе: он так искусно лжет и так искренне в это сам верит

Москва16 июн Вести.У президента США Дональда Трампа феноменальная способность с легкостью обманывать всех, раздавать обещания и не выполнять их, а затем триумфально объявлять себя победителем во всех конфликтах, позиционируя себя при этом как миротворца. И, что самое удивительное – верить в это. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров

По его мнению, учитывая эту удивительную способность президента США, доверять ему не стоит.

Этот очень пожилой джентльмен имеет фантастическую особенность: он так лжет и так верит во все, что он говорит, что это просто удивительно - искренне сам верит. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что никакой сделки с Ираном нет и в помине. Самым, мне кажется, опрометчивым было бы хоть в чем-то доверять господину Трампу. С ним, конечно, можно иметь дело, почему нет? Но доверять – нет. Он обещает, что с Украиной что-то он сделает, при этом американские системы, как я понимаю, новые, с этим искусственным интеллектом созданы, а они управляют сегодня этими снарядами, которые каждый день убивают наших граждан. Он клянется в любви к кубинскому народу и просто уничтожает его. На глазах всего мира происходит самый настоящий геноцид. Удивительный человек заявил Шахназаров

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что Вашингтон не планировал выплачивать Тегерану 300 миллионов долларов на возмещение убытков от военного конфликта в Иране. По его словам, утверждение о выплате является фейковым. В его распространении Трамп обвинил демократов.