Москва10 апр Вести.Президент США Дональд Трамп разочаровал народ невыполнением обещания про супермощь страны. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Дробницкий.

По его словам, Трамп совершил огромную ошибку, ввязавшись в авантюру и не доведя дело до конца, тем самым дал понять народу, что подорвал супермощь в США.

Что должен был сделать Трамп за свой второй срок? Он должен был отступить из глобальных структур, чтобы больше не тратить на них средства, сосредоточиться на Америке, дальше там индустриализация и все такое прочее, переключение логистических цепочек на западное полушарие, не дав миру усомниться в несомненной, не подвергаемой сомнению супермощи Соединенных Штатов. Что сделал Трамп? Ниоткуда не ушел, и все теперь сомневаются в этой мощи. Все сейчас подсчитывают, сколько "Томагавков" и "Патриотов" осталось в США. И все говорят, они не восстановят это даже за два года. Это гигантская ошибка - то, что он сделал рассказал Дробнцкий

Политолог дополнил, что в США не прощают слабости, а самой Америке, которая столько всего натворила в мире, слабость не простят ни при каких обстоятельствах.

Моя версия стоит в следующем, что точно так же, как Трамп кинулся в этот омут, когда погладили его самолюбие по определенным местам и сказали, ну вы же властелин вселенной, вы только махнете рукой, и цивилизация исчезнет, вы войдете в историю…Четыре независимых источника разным СМИ подтвердили, [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху сказал ему по телефону. Вот все, что нужно знать о современном, нынешнем, сегодняшнем состоянии Трампа, это то, что он решился на то, чтобы поставить под удар весь план будущего существования Америки, только после того, как ему сказали просто по телефону, вы войдете в историю пояснил Дробницкий

Ранее военный обозреватель радио "Вести ФМ" Михаил Ходаренок отметил, что ближневосточный конфликт вскрыл несоответствие действительности слухов о военной мощи США. Он также отметил, что Трамп оказался не на высоте как верховный главнокомандующий армии США, не проявив требовавшихся от него полководческих качеств.