Москва20 апрВести.Начатая президентом США Дональдом Трампом военная операция против Ирана привела к окончанию доминирования американцев в мировой политике. Об этом пишет American Conservative.
По мнению AC, глава Белого дома "упустил возможность преобразовать великую державу на следующие 250 лет".
В статье также отмечается, что США еще имеют возможность сохранить свое влияние в мире. Это произойдет, если американские власти поймут, насколько разрушительными для страны являются чрезмерные военные расходы.
Ранее Трамп заявил, что уверен в успешном завершении переговоров с Ираном. По его словам, основная концепция будущего соглашения уже подготовлена.