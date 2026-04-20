Трамп упустил возможность преобразовать США из-за войны в Иране AC: операция против Ирана привела к завершению века доминирования США в мире

Москва20 апр Вести.Начатая президентом США Дональдом Трампом военная операция против Ирана привела к окончанию доминирования американцев в мировой политике. Об этом пишет American Conservative.

По мнению AC, глава Белого дома "упустил возможность преобразовать великую державу на следующие 250 лет".

В статье также отмечается, что США еще имеют возможность сохранить свое влияние в мире. Это произойдет, если американские власти поймут, насколько разрушительными для страны являются чрезмерные военные расходы.

Ранее Трамп заявил, что уверен в успешном завершении переговоров с Ираном. По его словам, основная концепция будущего соглашения уже подготовлена.