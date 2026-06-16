Москва16 июн Вести.Ирану выгодно перемирие с США и Израилем для перевооружения, но Израиль не заинтересован в долгом мире, пока не решены исходные проблемы, поэтому мирное соглашение между США и Ираном маловероятно. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров.

По его мнению, иранцы используют текущий момент для своих целей.

Почему это иранцам нужно? На мой взгляд, все очень просто - они вооружаются. Они пользуются этим моментом для того, чтобы перевооружаться. Может быть, им кто-то и помогает, вполне возможно, а может, они уже сделали то, о чем так много говорят…Я был бы рад ошибаться, но в моем понимании, нет ни одной причины, по которой Израиль может согласиться с существованием Ирана. Это просто невозможно, тем более после всего того, что произошло. Израиль контролирует Соединенные Штаты, контролирует Трампа абсолютно. И эта игра с [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху c руганью - это игра, Трамп же великолепный артист, разыграли и эту комбинацию. Весь мир теперь думает, что сделка будет через 4 -5 дней, ан нет. Давайте поспорим - посмотрим, что будет предложил Шахназаров

Ранее он рассказал о фантастической особенности президента США Дональда Трампа – "он так лжет и так верит во все, что он говорит, что это просто удивительно - искренне сам верит. Поэтому, по мнению Шахназарова, "никакой сделки с Ираном нет и в помине".