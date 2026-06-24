Москва24 июн Вести.На Ближнем Востоке в настоящее время установилось псевдоперемирие, которое будет продолжаться недолго. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров.

Пауза военных действий на Ближнем Востоке, по мнению режиссера – безусловный успех Ирана.

Я считаю, что это псевдоперемирие, оно, на самом деле, ненадолго, но все-таки это безусловный успех Ирана. Я думаю, что просто американцам и Израилю нужно, прежде всего американцам, нужна какая-то пауза, которая связана с их юбилеем. Потом, думаю, все возобновится. А в чем, где же был тот главный козырь, который применил Иран, кто-то его придумал у них, что послужило главным причиной перемирия? Асимметричный ответ. Они [США], просчитывая операцию, понимали, что Иран будет, конечно, бить по их кораблям, по Израилю, но они представить не могли, что Иран начнет бить по арабским странам. Вот это для них абсолютно неожиданно. Тем более, учитывая, что США не атаковали Иран со своих баз ни в Эмиратах, ни в Саудовской Аравии. Это и было для них совершенно неожиданно, и выбило их из колеи заявил Шахназаров

Ранее он предположил, что Ирану выгодно перемирие с США и Израилем для перевооружения, но Израиль не заинтересован в долгом мире, пока не решены исходные проблемы, поэтому мирное соглашение между США и Ираном маловероятно. По его мнению, иранцы используют текущий момент для своих целей.