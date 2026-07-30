Москва30 июл Вести.Положение президента США Дональда Трампа нельзя назвать блестящим, поскольку внутри страны растет критика начатого им конфликта с Ираном. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

Он добавил, что конфликт между Ираном и США является "вязким" и будет развиваться еще достаточно долго.

Мне кажется, что сейчас идет очень внимательное изучение и военными, и стратегами, американскими политиками. Что делать дальше? По-моему, ясности у них пока нет. Ну и внутри Соединенных Штатов, видите, там идет по нарастающей критика всего того, что происходит. Положение Трампа не блестящее. … Нет, ну о каких-то окончательных формулировках – победа, поражение – пока преждевременно говорить. Ситуация такая вязкая, и она будет в каком-то духе, в какой-то период еще развиваться достаточно долго. Но другое дело, что можно говорить, что вот те цели, которые так бодро номинировал Трамп, они, конечно, оказались невыполнимы рассказал эксперт

Ранее Бакланов заявил, что мир идет к глобальной войне за контроль проливов. Другим важным аспектом конфронтации, по его мнению, является возможность взимания платы за проход через проливы.