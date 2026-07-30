Москва30 июл Вести.Мир стоит на пороге глобальной битвы за проливы. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

Он добавил, что второстепенным по важности вопросом является взимание платы за проход через проливы, о чем уже говорят хуситы.

Все понимают, что мир стоит на пороге перед битвой такой уже глобального характера за проливы и так далее. В тени находится, но очень ясно прошупывается уже и момент, связанный с такими пробросами в отношении взимания платы за проход судов. Это только стоит начать. Видите, уже и хуситы об этом заговорили. Позавчера они разработали определенные концепции. В ближайшее время, наверное, нас как-то они ознакомят, что они имеют в виду с точки зрения подсоединения их к решению вопросов, что надо заплатить для того, чтобы плавать заявил Бакланов

Ранее Бакланов заявил, что в ближайшее время стоит ожидать роста активности хуситов. По его словам, они приобрели много оружия и готовятся к его применению.