Москва30 июл Вести.Самостоятельность автономных вооруженных групп Украины, которые действуют в разных точках по всему миру, возрастает. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

По его словам, данные группировки начинают действовать отдельно от решений Киева.

Вы знаете, по-моему, там какая-то параллельная жизнь начинается. С одной стороны, есть руководство, уж какое есть на Украине, но там вот эти вот группы, околовоенные, они начинают, по-моему, автономно действовать. Где надо, они, конечно, согласовывают со службами украинскими, но самостоятельность их возрастает. Это тоже очень опасный фактор, что у них в голове, понимаете заявил Бакланов

Ранее Бакланов заявил об эскалации ситуации с проливами на Ближнем Востоке. По его словам, мир стоит на пороге битвы за них.