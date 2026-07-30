Профессор Бакланов спрогнозировал рост активности хуситов в ближайшее время Профессор Бакланов предупредил об активности хуситов в ближайшее время

Москва30 июл Вести.География конфликта на Ближнем Востоке уже расширилась, Йемен становится все более взрывоопасным, а хуситы, контролирующие часть страны, планируют увеличить свою активность в ближайшее время. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

Он добавил, что ранее хуситы активно закупали оружие, которое теперь планируют применять.

Очередное расширение географии конфликта … Йемен становится все более взрывоопасным, и, судя по планам, которые стали нам известны в отношении хуситов. Они собираются активничать в ближайшее время. Они закупили большое количество техники, боеприпасов и настроены на более жесткое противостояние и увеличение своего удельного веса вот в решении проблем субрегионального характера заявил Бакланов

Ранее хуситы заявили, что рассматривают возможность введения платы за проход через Баб-эль-Мандебский пролив. Пошлины могут быть распространены на большую часть судов, которые следуют через пролив.