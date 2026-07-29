Йеменские хуситы могут сделать проход через Баб-эль-Мандебский пролив платным Reuters: хуситы рассматривают пошлины за проход через Баб-эль-Мандебский пролив

Москва29 июл Вести.Йеменские хуситы рассматривают возможность введения платы для коммерческих судов, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в регионе.

По данным агентства, пошлины могут распространиться на большинство судов, следующих через пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом.

Хуситы рассматривают возможность введения сборов с торговых судов, проходящих через южную часть Красного моря говорится в публикации

При этом конкретные сроки введения новой меры источники не называют.

Как утверждают собеседники Reuters, таким образом хуситы рассчитывают усилить давление на США. При этом для судов под китайским флагом, по их словам, планируется сделать исключение и не взимать пошлину.

Ранее сообщалось, что судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе снизилось более чем наполовину. Это произошло после введения хуситами эмбарго на суда, которые связаны с Саудовской Аравией.