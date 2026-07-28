Москва28 июл Вести.Интенсивность движения торговых судов через Баб-эль-Мандебский пролив снизилась более чем наполовину за неделю после того, как йеменские хуситы из движения "Ансар Алла" объявили эмбарго на суда, связанные с Саудовской Аравией. Об этом сообщило издание The National, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler.

26 июля через пролив прошло только 15 судов с сырьевыми грузами, тогда как 20 июля, в день объявления блокады, их количество составляло 34. Из них девять судов покидали Красное море, а шесть — направлялись в него, отмечается в статье. На борту находились бочки с нефтью и контейнеры с зерном и удобрениями, которые предназначены для Китая, Индии, Пакистана и Нидерландов.

Снижение активности судоходства произошло на фоне последовавших 25 июля заявлений хуситов о нападениях на объекты саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco в портовых городах Джизан и Янбу. Эти события усилили опасения возобновления масштабных военных действий в Йемене, отметило издание.

При этом 26 июля движение судов через Ормузский пролив почти удвоилось на фоне временного прекращения боевых действий между США и Ираном после двухнедельного обмена ударами с воздуха.

По данным Kpler, в прошедшее воскресенье пролив пересекли 11 судов, тогда как 25 июля их было шесть, а за день до этого — 12. Многие суда отключали системы слежения и выбирали нестандартные маршруты, чтобы избежать обнаружения, продолжил The National.

20 июля военный представитель хуситов Яхья Сариа объявил о введении морской блокады Саудовской Аравии со стороны "Ансар Алла". В ответ международная коалиция под руководством Эр-Рияда заявила о мерах защиты торговых судов в Баб-эль-Мандебском проливе.

Позднее повстанцы сообщили о ракетных ударах и атаках беспилотниками на два саудовских нефтяных танкера в ответ на нарушение объявленной блокады. Саудовские власти подтвердили атаку на танкер Encelia, отметив, что экипаж не пострадал.

Возглавляемая саудитами коалиция нанесла удары по военным объектам хуситов в йеменской провинции Ходейда. 27 июля повстанцы заявили о ракетных и беспилотных атаках на объекты транспортировки нефти в Джизан и Янбу.