Карлсон: война на Украине скоро перерастет в европейскую, а Запад это не волнует

Такер Карлсон предупреждает Запад о тревожном развитии войны на Украине Карлсон: война на Украине скоро перерастет в европейскую, а Запад это не волнует

Москва29 июн Вести.С тревожным прогнозом развития украинского конфликта на Украине выступил американский журналист Такер Карлсон. По его мнению, риск прямого столкновения России и Европы в ходе этого конфликта резко возрастает, но на Западе на это не обращают внимания.

Свое мнение консервативный журналист из США высказал на своей странице в соцсети X. Карлсон отмечает преступную беспечность к безопасности своих собственных граждан, которую демонстрируют западные элиты.

Война на Украине вот-вот перерастет в вооруженный конфликт в Европе, включая те города, куда вы отправляете своих детей на учебу. На Западе, похоже, никто на это не обращает внимания обратился Такер Карлсон к своим читателям через соцсеть

Журналист ранее заявлял, что на военные действия на Украине именно Запад спровоцировал Россию. Он пояснял, что Соединенные Штаты Америки ответственны за ситуацию, которая сложилась вокруг России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыто признает участие Европы в войне против РФ, отмечал ранее член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

На саммите НАТО в Анкаре в июле будут обсуждаться очередная финансовая помощь Киеву со стороны Североатлантического альянса. Ожидается, что НАТО выделит Украине до 12 миллиардов долларов вместо ранее запланированных 40 миллиардов. Газета Türkiye считает, что НАТО примет решение о вооруженном конфликте с Россией по итогам предстоящего саммита альянса в Турции. Саммит запланирован на 7-8 июля.