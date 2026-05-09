Москва9 мая Вести.Западные страны, будучи готовыми принять Украину в состав НАТО, спровоцировали Россию начать специальную военную операцию, считает американский журналист Такер Карлсон.

С таким утверждением он выступил в интервью немецкой газете Die Zeit.

Россия начала СВО на Украине, потому что мы угрожали принять ее в НАТО. Я считаю, что НАТО излишне … Что такое НАТО? Американская сила для проецирования американской мощи в Европе заявил Карлсон, отметив, что США ответственны за нынешние проблемы Европы и РФ

Помимо этого, журналист высказался о проблеме свободы слова в США и Европе. Он подчеркнул, что в США, как и в Европе, "наказываются только те, кто говорит правду", а "лжецам все сходит с рук".

В контексте этого тезиса он вспомнил, как администрация экс-президента США Джорджа Уокера Буша утверждала, что у иракского диктатора Саддама Хусейна было "оружие массового уничтожения" перед началом американского вторжения в Ирак в 2003 году. Во лжи Карсон уличил и нынешние власти США, заявляющие о наличии ядерной программы и межконтинентальных баллистических ракет у Ирана.

Но кто скажет то, что не нравится могущественным политикам, должен ожидать наказания добавил журналист

Карлсон обрушился с критикой на американское руководство после его конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Ранее глава Белого дома назвал журналиста человеком с низким IQ из-за его осуждения военной операции США и Израиля против Ирана.