Москва26 июл Вести.Анализируя причины современных международных конфликтов, американский журналист Такер Карлсон пришел к выводу, что внешнеполитический курс США в отношении Украины и Ирана обусловлен исключительно интересом Америки к энергетическим ресурсам Ближнего Востока и России, сообщает ИС "Вести".

Он заявил, что глобальное противостояние с Тегераном и Москвой продиктовано их статусом энергетических гигантов мира. Поэтому истинная цель развязанных войн — нанести удар по энергетическим ресурсам этих стран, лишив их возможности не только добывать, но и поставлять их на мировой рынок.

Главное, что нужно знать о двух войнах, которые идут сейчас на Украине и в Иране, это то, что обе они ведутся из-за энергоресурсов, ведь Иран и страны вокруг него дают около 20% мировых поставок нефти, а Россия в свою очередь, производит около 12% мировой нефти. То есть, это крупнейшие энергодобывающие регионы мира, и войны серьезно подорвали бы их способность добывать энергоресурсы, вывозить их куда бы то ни было, да и перерабатывать тоже. Это нужно понимать. И если взглянуть на общую картину, вы увидите, как одна страна — Соединенные Штаты Америки ведет две войны одновременно: одну - против Ирана, другую - против России. И не заблуждайтесь, США в состоянии войны с Россией. Разведданные, предоставляемые по линии ЦРУ и других спецслужб, используются украинским правительством для наведения дронов и ракет. То есть мы воюем с российским государством. Большинство американцев, конечно, этого не хотели. И каков же эффект? Российское правительство дестабилизировано? Россия расколота на 15 отдельных республик? Как мы видим - нет. Эффект — взлет мировых цен на энергоносители, потому что, повторю, Россия обеспечивает около 12% мировых поставок нефти и 5% нефтепродуктов. И война, которую США ведут против России на данном этапе через своих прокси в Западной Европе и на Украине, — это война против энергетики заявил Карлсон

Ранее он заявил, что ЦРУ направляет удары вглубь России. Карлсон считает, что у подобной политики нет оправдания. Как он выразился, если ты гражданин США и "добиваешься войны" с РФ, то ты "пытаешься уничтожить" Соединенные Штаты.